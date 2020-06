Divinity Original Sin 2: The Four Relics Of Rivellon è il nuovo DLC gratis

In coincidenza della seconda giornata dell'evento digitale Guerrilla Collective, gli autori degli studi Larian presentano The Four Relics Of Rivellon, il nuovo pacchetto gratuito di contenuti per tutti i giocatori di Divinity Original Sin 2.

Descritto dagli autori del futuro Baldur's Gate 3 come uno dei più grandi contenuti aggiuntivi del loro kolossal ruolistico, The Four Relics Of Rivellon introduce tutta una serie di innovazioni per gli esploratori delle lande fantasy di Divinity Original Sin 2 Definitive Edition su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Come mostrato nel video di annuncio confezionato da Larian, il DLC gratuito permette di affrontare nuovi nemici e arricchire la propria collezione di oggetti ed elementi di equipaggiamento con bottino ancora più raro. Tutto ciò, precisano gli sviluppatori belgi, è scaricabile in via del tutto gratuita a partire da oggi, domenica 14 giugno, su PC e console.

Date un'occhiata al trailer che campeggia a inizio articolo e diteci che cosa ne pensate del nuovo contenuto aggiuntivo di Divinity Original Sin 2. Nel frattempo, vi ricordiamo che è disponibile online anche il nuovo video gameplay di Baldur's Gate 3 che fissa la partenza della fase Early Access al prossimo mese di agosto, anche se il team di Larian Studios ha ritenuto giusto sottolineare che, forse, saranno costretti a rimandarne l'uscita in conseguenza delle difficoltà legate al lavoro in remoto per l'emergenza Coronavirus.