Secondo quanto riportato da SuperData,è stato l'ottavo gioco per PC più venduto a settembre in tutto il mondo, con circa 680,000 copie distribuite durante lo scorso mese.

Divinity Original Sin 2 si piazza alle spalle di League of Legends, Fantasy Westward Journey Online II, Dungeon Fighter Online e PlayerUnknown's Battlegrounds nella classifica dei giochi PC che hanno generato maggiori profitti a settembre.

Un bel successo per Larian Studios, in attesa che il gioco arrivi anche su console, il lancio su PS4 e Xbox One è atteso indicativamente per il 2018.