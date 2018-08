Divinity Original Sin 2: le versioni PS4 e Xbox One si mostrano in u gameplay trailer

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Divinity Original Sin 2: Definitive Edition dedicato alle versioni PlayStation 4 e Xbox One del titolo.

Il trailer di oggi mostra le dettagliate meccaniche per la creazione del proprio personaggio, in cui i giocatori possono scegliere tra 6 trame originali uniche, le fasi di crafting, le scelte durante le conversazioni e vedere i nuovi dialoghi espansi – inclusi anche nel terzo capitolo che è stato completamente riscritto.

I giocatori possono ance dare un’occhiata al gameplay delle battaglie, incluse le nuove mosse, magie e ambienti da sfruttare. Inoltre, il trailer mostra la co-op a schermo condiviso e la rinnovata modalità Arena che include una modalità per giocatore singolo, un’esperienza multiplayer online PvP e una modalità Hot Seat, tramite scambio del controller. La modalità Arena introduce anche 16 personaggi nel gioco, tra cui alcuni giocabili per la prima volta, come Malady, Zandalor e Radeka, ognuno dotato di un proprio set di abilità e capacità.

Ricordiamo che Divinity Original Sin 2: Definitive Edition sarà disponibile in Italia in versione fisica per Playstation 4 e Xbox One a partire dal 30 agosto 2018. Le versioni digitali, invece, arriveranno il giorno successivo.