Divinity Original Sin 3 diverrà mai realtà? Speranze da Larian Studios

Sebbene ora impegnati con il lancio della versione completa di Baldur's Gate 3, Larian Studios è nota soprattutto per aver creato l'apprezzatissima serie di Divinity, capace di ottenere grandi consensi di critica e pubblico soprattutto con i due episodi di Divinity Original Sin.

Sono tanti i giocatori che sperano di vedere prima o poi in azione un eventuale Divinity Original Sin 3: lo vedremo mai? Sulla questione ha detto la sua proprio il CEO di Larian Studios, Swen Vinckle, nel corso di un'intervista con IGN.com, alimentando così le speranze dei fan sul ritorno della serie. Sebbene al momento non ci siano piani ben definiti, nei programmi della compagnia c'è infatti anche l'intenzione di riprendere in mano la serie di Divinity Original Sin presto o tardi.

"Quello di Divinity Original Sin è un universo che abbiamo costruito noi, dunque è sicuro che ci ritorneremo sopra ad un certo punto", afferma Vinckle, specificando comunque che "prima dobbiamo finire Baldur's Gate III, e poi ci prenderemo una pausa in quanto abbiamo bisogno di riposarci anche da un punto di vista creativo. Ci sono 400 persone che stanno mettendo anima e cuore su Baldur's Gate III, riceverete solo il meglio da loro e dalle loro idee messe nel gioco. E posso dirvi che si tratta di roba grossa".

Insomma, Divinity Original Sin 2 avrà prima o poi un seguito, anche se con molta probabilità ci sarà da aspettare ancora piuttosto a lungo prima che un terzo capitolo diventi realtà.