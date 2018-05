Divinity Original Sin II: Definitive Edition gratuita per i possessori del gioco su PC

Larian Studios ha recentemente annunciato che l'eccellente Divinity: Original Sin II verrà pubblicato ufficialmente anche su PlayStation 4 e Xbox One nel corso del mese di agosto. Domani, tuttavia, i possessori della console Microsoft potranno già testare una versione preliminare del gioco grazie al programma Xbox Game Preview.

Similmente a quanto già avvenuto con il primo capitolo - che ricevette l'Enhanced Edition - la versione in arrivo su console sarà a tutti gli effetti denominata Divinity: Original Sin II - Definitive Edition. Oltre a bilanciamenti e migliori all'esperienza, includerà anche una serie di contenuti aggiuntivi. La loro natura, al momento, risulta però ignota.

Tuttavia, rispondendo alla domanda di un fan su Facebook, Larian Studios ha assicurato che tutti i nuovi contenuti potranno essere ottenuti in maniera completamente gratuita dai possessori del gioco base su PC. Il giorno in cui verrà lanciata la Definitive Edition, la versione che possedete su Steam oppure su GOG verrà automaticamente aggiornata senza alcun costo aggiuntivo.

Divinity: Original Sin II è disponibile su PC dal settembre dello scorso anno. Il titolo di Larian Studios ha fin da subito ottenuto un grande successo di critica e di pubblico. Il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli, ad esempio, lo ha premiato con un eccezionale 9,4 nella sua recensione. Segnaliamo che a partire da domani, in occasione del debutto in Game review, i giocatori Xbox One potranno giocare gratuitamente all'atto 1 del gioco per un totale di 3 ore.