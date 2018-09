Divinity Original Sin II Definitive Edition: il trailer con i riconoscimenti della stampa

Nella giornata di oggi, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Divinity Original Sin II: Definitive Edition, la versione completa dell'acclamato titolo di Larian Games, ritenuto da molte testate internazionali uno dei migliori RPG usciti negli ultimi anni.

Con il trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, Larian Studios si fregia proprio delle lodi ricevute dalla critica specializzata, che in più di un'occasione ha assegnato al gioco di ruolo un perfect score.

Divinity Original Sin II: Definitive Edition è l'edizione completa del gioco uscito in primis su PC nel 2017, e giunto in seguito su PlayStation 4 e Xbox One ad agosto. L'RPG presenta battaglie tattiche ed una campagna principale affrontabile in co-op insieme ad un massimo di tre amici. Larian non ha escluso che il supporto per le mod arrivi anche su console.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Divinity Original Sin II è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. Vi rimandiamo alla nostra Recensione per un approfondimento sul gioco di Larian Studios.