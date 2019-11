Division 3 di Square Enix: tra gli annunci di lavoro spunta una misteriosa concept art!

Tra le maglie della pagina dedicata agli annunci di lavoro pubblicati dalla Division 3 di Square Enix, è stata avvistata una misteriosa ed intrigante concept art.

Quest'ultima, che potete visionare direttamente in calce a questa news, ha per protagonista uno scenario alquanto suggestivo. Sullo sfondo di una città d'ispirazione apparentemente fantasy medioevale, è possibile avvistare un enorme e candido castello, dalle plurime torri. Nella parte sinistra inferiore dell'immagine è invece visibile un personaggio dalle fattezze umane, accanto al quale si erge in volo un drago. Cosa ve ne pare?



La squadra di sviluppatori, capitanata da Naoki Yoshida, ha in passato confermato di essere al lavoro su di un nuovo grande titolo HD pensato per la next gen. La fase di pre produzione del misterioso gioco ha inoltre preso il via nel corso dell'aprile di quest'anno. Che la concept art possa rappresentare un primo indizio sull'identità del nuovo progetto del team di sviluppo Square Enix?



In attesa di saperne di più, restando in ambito Square Enix, ricordiamo che la software house ha recentemente offerto un assaggio di quelle che saranno le potenzialità del nuovo Luminous Engine. Inoltre, segnaliamo che il team di Luminous Productions è al lavoro su di una nuova IP per PS5 e Xbox Scarlett.