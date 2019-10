La divisione europea di Sony non era al corrente dell'annuncio di PlayStation 5?

Nella notte il sito Videogames Chronicle ha pubblicato un report che parla di licenziamenti in casa Sony avvenuti lo scorso 8 ottobre, giorno della presentazione di PlayStation 5. A quanto pare a risentirne maggiormente sarebbe la divisione europea di Sony Interactive Entertainment, apparentemente sempre meno al centro delle strategie dell'azienda.

Secondo quanto riportato, sembra che i dipendenti di Sony Interactive Entertainment Europe non fossero a conoscenza dei piani per il reveal dei nuovi dettagli di PlayStation 5 tramite le pagine di Wired e molti lo avrebbero scoperto proprio al momento della pubblicazione dell'articolo. Il PlayStation Blog americano ha pubblicato un post in contemporanea con Wired mentre il blog giapponese addirittura un minuto prima, di contro sul PlayStation Blog europeo le informazioni sono arrivate poco dopo.

In generale la percezione è che Jim Ryan stia lavorando duramente per migliorare le percezione del brand PlayStation in Nord America, puntando molto sugli studi interni sparsi per gli Stati Uniti (pensiamo a Sony Bend, Naughty Dog o Sony Santa Monica) mentre i team europei e in parte giapponesi sembrano passare in secondo piano in questo preciso momento storico.

Videogames Chronicle ha provato a contattare Sony Interactive Entertainment per ottenere chiarimenti ma senza ricevere risposte in merito.