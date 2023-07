Dizionario dei videogiochi: cosa sono le side quest?

Su queste stesse pagine abbiamo già spiegato cosa indica il termine Endgame nella maggior parte dei videogiochi, riferendoci a tutto ciò che viene reso accessibile dopo aver completato l'avventura principale. Restando in tema di contenuti extra non collegati alla main quest, vi siete mai chiesti cosa sono invece le side quest?

Le side quest non sono altro che le missioni secondarie messe a disposizione dei giocatori. Spesso inutili ai fini della trama, queste attività opzionali tendono a svolgere il ruolo di riempitivo capace di assicurare ore di gioco e ricompense aggiuntive. Un chiaro esempio in tal senso è dato dalle cosiddette fetch quest (missioni di recupero, in italiano) molto comuni negli RPG, il cui scopo è quasi sempre quello di trovare un dato oggetto per poi consegnarlo all’NPC di turno.

Non tutte le side quest si limitano però a soluzioni così banali; alcune riescono infatti ad arricchire l’avventura approfondendo il mondo di gioco, offrendo sfide particolarmente ostiche, sequenze di storia aggiuntive e persino finali multipli altrimenti irraggiungibili. Tra i vari titoli che hanno offerto un simile approccio attraverso le side quest, The Witcher 3 Wild Hunt è senz’altro uno degli esempi più calzanti.

A proposito di contenuti extra e della più recente epopea di Geralt targata CD Projekt RED, sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire quali sono stati i contenuti tagliati da The Witcher 3, persi nel corso degli oltre 3 anni di sviluppo.