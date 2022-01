Dizionario dei videogiochi: cosa vuol dire e cos'è il META?

Teorizzato negli anni ‘60 dallo studioso Nigel Howard, il concetto di meta-gioco nacque allo scopo di analizzare scenari di guerra problematici e le loro migliori soluzioni possibili. Da allora quel termine ha affondato le proprie radici anche in ambito videoludico, ma al giorno d'oggi cosa si intende quando si parla del META di un gioco?

In quanto acronimo dell’espressione inglese most effective tactics available, la parola META viene utilizzata per indicare l’insieme di elementi e strategie più efficaci all’interno di un titolo. Impiegato prevalentemente nel panorama competitivo degli eSport, questo vocabolo fa quindi riferimento a ciò che viene considerato il modo ottimale di approcciarsi a un gioco quando si ha lo scopo di vincere. Una build attualmente sbilanciata, il personaggio di un MOBA (sulle nostre pagine trovate anche cosa si intende con il termine MOBA) troppo forte o una meccanica reiterata incessantemente al fine di trionfare, sono tutti fattori che rientrano in questa definizione.



Per concludere, vista la natura in continua evoluzione dei titoli multiplayer, va detto che anche il META è soggetto a variazioni, un dettaglio che tende a favorire i giocatori più informati e con uno spirito d'adattamento ben sviluppato.