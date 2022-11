Dizionario dei videogiochi: cosa vuol dire custodia Steelbook?

Le custodie dei videogiochi in formato fisico sono generalmente realizzate in plastica: che si acquisti un titolo per PlayStation, per Xbox o per Nintendo Switch, tutte le confezioni delle versioni standard utilizzano in genere questo materiale, il più comune in ambito videoludico.

Talvolta però capita di imbattersi in una confezione realizzata in maniera diversa, alla quale ci si riferisce con il nome di Steelbook. In cosa consistono le edizioni steelbook di un gioco (ma volendo anche di un film)? Si tratta semplicemente di confezioni realizzate non soltanto in plastica, bensì interamente in metallo all'esterno e con rivestimento in plastica presente al loro interno.

Solitamente le software house producono le Special Edition dei loro giochi facendo ricorso appunto alle steelbook per caratterizzarle: queste confezioni, dalle dimensioni uguali a quelle di un classico packaging in plastica, si presentano di solito con artwork più curati, dettagliati e spettacolari rispetto a quelle pensate per le custodie normali, ed in genere contengono al loro interno anche qualche piccolo bonus aggiuntivo rispetto alle altre edizioni standard.

Le steelbook sono pensate principalmente per i collezionisti e, spesso, hanno un prezzo di listino sensibilmente maggiore rispetto alle versioni in plastica. Non mancano però casi in cui una versione fisica base di un gioco venga prodotta direttamente con custodia metallizzata, senza subire in questo modo alcun aumento di prezzo. Da tenere presente, inoltre, che non esistono steelbook per ogni gioco prodotto: è tutto a discrezione dei publisher, sebbene nel corso degli anni sono divenute un poco alla volta sempre più comuni.

