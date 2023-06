Dizionario dei videogiochi: cosa vuol dire endgame?

Il gergo videoludico è ricco di espressioni e termini tecnici non sempre immediati che potrebbero confondere chiunque volesse approcciarsi all’universo in questione. Recentemente, in seguito all’uscita di Diablo 4 si è ad esempio parlato molto del cosiddetto endgame, ma cosa indica esattamente questa parola così composta?

L’espressione endgame viene generalmente utilizzata per indicare tutti i contenuti di un gioco accessibili dopo il completamento dell’avventura principale, spesso pensati per offrire un’ulteriore livello di sfida e ricompense inedite fino a quel momento. In tal senso, vista la sua struttura ampiamente basata sul continuo grind alla ricerca di loot (potete approfondire questi altri due termini consultando il nostro dizionario dei videogiochi), il citato ARPG di Blizzard rappresenta l’esempio perfetto di come l’endgame possa rappresentare molto più di un semplice extra, arrivando in alcuni casi a comporre il nucleo pulsante di un’intera esperienza ludica. Spedizioni da Incubo, Maree infernali, Campi dell’Odio e Albero dei Sussurri sono infatti la punta dell’iceberg di ciò che mette in campo l’endgame di Diablo 4 (a tal proposito, ecco la nostra recensione di Diablo 4).

Concludiamo dicendo che tutto ciò è molto comune anche nell’ambito dei MMORPG, nei quali l’endgame tende ad essere così corposo da poter idealmente coincidere con l’inizio del gioco vero e proprio.