Dizionario dei Videogiochi: che cosa vuol dire Open World?

Nel corso degli ultimi anni, i videogiochi a mondo aperto sono aumentati in maniera esponenziale, grazie alla spinta di nuove IP e serie già conosciute che hanno sperimentato questa formula all’interno dei loro capitoli più recenti. Che cosa significa però esattamente il termine inglese open world?

Ad aiutarci a chiarire meglio questo concetto arriva l’Enciclopedia Treccani, la quale contiene al suo interno la seguente definizione di open world: “nei videogiochi, meccanica di gioco che utilizza un mondo virtuale esplorabile dal giocatore, il quale può avvicinarsi agli obiettivi liberamente; per estensione, il mondo virtuale adottato in questo tipo di videogioco; mondo aperto”.

In parole povere, può quindi essere definito come titolo open world qualunque videogioco che abbia un’ambientazione costruita sulla base di un mondo completamente aperto e disponibile per essere esplorato liberamente dal giocatore durante l’avventura, senza alcun tipo di binario predisposto dagli sviluppatori e legato alla componente narrativa. Si tratta di una definizione piuttosto generica e, di conseguenza, appartengono di diritto alla categoria degli open world videogiochi di generi anche molto diversi tra loro: si va infatti dagli sparatutto in prima persona come Halo Infinite, agli Action/RPG come The Witcher 3 Wild Hunt, fino ad arrivare ai Sandbox come Minecraft o i Soulslike come Elden Ring (per saperne di più su questo termine, ecco a voi cosa vuol dire Soulslike).

In generale, esistono videogiochi open world per tutti i gusti, segno dell'incredibile popolarità che questo particolare genere videoludico è riuscito ad ottenere nel corso degli ultimi anni. Se volete saperne di più, ecco a voi la lista dei migliori videogiochi open world del 2022.