Dizionario dei videogiochi: cosa vuol dire prequel, sequel e midquel?

Film, libri, videogiochi... quando si parla di serie e saghe si ha bene in mente tutta quella terminologia che tiene in conto il rapporto tra ordine cronologico e ordine di pubblicazione. Molto spesso termini come prequel, sequel e midquel sono usati impropriamente e in modo errato. Facciamo chiarezza su cosa significano realmente.

Che cosa significa prequel

Con il termine prequel indichiamo tutti quei titoli che in qualche modo precedono la storia di un’altra opera, ma vengono pubblicati successivamente. In altre parole: un prequel esce più tardi in ordine di pubblicazione, ma in ordine cronologico racconta fatti antecedenti. Qualche esempio? Metal Gear Solid 3 Snake Eater è un prequel così come ad esempio Gears of War Judgment e Halo Reach.

Midquel e Interquel cosa sono e differenze

Con il termine midquel si indicano quelle opere ambientate "in mezzo" ad altri due titoli Quindi segue altri titoli in ordine di pubblicazione, ma si inserisce tra i due in ordine di storia. Alcuni, tuttavia, separano il midquel dall'interquel. Con Interquel infatti, si indica quel titolo inserito tra un prequel e il suo immediato sequel: ad esempio God of War Betrayal si svolge tra God of War (2005) e God of War II.

Sequel e erede spirituale

Sequel è sicuramente il termine più usato, nonché il più facile da spiegare. Un sequel viene pubblicato dopo un altro titolo, ma anche dal punto di vista cronologico della storia è ambientato successivamente. The Last of Us Parte II è uscito anni più tardi rispetto al primo capitolo e ne rappresenta l’evoluzione cronologica della storia.

In ultimo luogo, è importante distinguere un sequel da un sequel spirituale, ovvero opere che richiamano altri prodotti precedenti pur non utilizzando lo stesso titolo e avendo pochi altri punti in comune. Ad esempio Dark Souls è l'erede spirituale di Demon's Souls ma possiamo dire anche che Bloodstained Ritual of the Night è l'erede spirituale di Castlevania.