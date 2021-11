Dizionario dei videogiochi: cosa vuol dire il termine MMO?

Il termine MMORPG venne coniato da Richard Garriot nel 1997, mentre era intento a descrivere il suo Ultima Online, gioco senza cui non esisterebbe questo genere come lo conosciamo oggi. Al designer noto come Lord British, dopotutto, dobbiamo molte cose che hanno a che vedere con l’evoluzione dei GDR. Cosa indica, però, quella sigla altisonante?

MMORPG non è altro che l’acronimo delle parole massively multiplayer online role-playing game, ovvero i videogiochi di ruolo basati sul multiplayer online, che ospitano al loro interno un gran numero di giocatori. Final Fantasy XIV, World of Warcraft, New World ed entrambi i Lineage – nello sviluppo dei quali lo stesso Garriot svolse il ruolo di direttore esecutivo – sono tutti esponenti di questa categoria. Volendo tralasciare le meccaniche ereditate da Dungeons & Dragons, i giochi che accolgono e collegano fra loro centinaia di utenti simultanei, vengono generalmente definiti MMO.

