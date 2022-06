Dizionario dei videogiochi: Nerf, cosa vuol dire nerfare?

Il glossario del mondo videoludico è decisamente variegato. Offre termini che in altri ambiti mai verrebbero utilizzati o che potrebbero invece avere anche dei significati differenti. Proprio per questo non tutti potrebbero conoscere l'esatto significato di alcune parole, specie se collegati soprattutto a specifici generi oppure ai giochi online.

Abbiamo spiegato ad esempio cosa significa buffare nei videogiochi, oltre ovviamente al termine "debuffare" strettamente collegato, ma sapete anche che cosa significa nerfare? La parola "Nerf" è tipica soprattutto dei giochi incentrati sul multiplayer competitivo online o negli MMORPG (a tal proposito ecco cosa vuol dire il termine MMO), ma può trovare spazio anche in produzioni pensate principalmente per il single player. In sintesi, nerfare indica un depotenziamento delle abilità a disposizione di un personaggio o di un nemico, riducendone in questo modo l'efficacia in combattimento.

Ancora, la parola viene utilizzata anche per segnalare una riduzione nell'efficacia di una specifica skill o anche di un'arma considerata troppo potente in un gioco competitivo rispetto alle altre disponibili. Gli sviluppatori di solito fanno ricorso a questa possibilità quando è necessario rendere il gameplay quanto più bilanciato possibile, soprattutto se incentrato sull'online, in modo tale che non ci siano giocatori che prendono il sopravvento sugli avversari sfruttando i vantaggi di un'arma o una tecnica poco equilibrata.

Grazie alle possibilità odierne, dove in genere basta una patch per risolvere gli inconvenienti riscontrati dagli utenti o dagli sviluppatori stessi, nerfare armi e personaggi è diventato molto più veloce e frequente, garantendo in questo modo esperienze di gioco sempre più soddisfacenti e bilanciate.