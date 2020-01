DJ Bop, Yule Trooper e tanto altro nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite

Il 2020 di Fortnite si apre come si era concluso, ossia con la solita valanga di nuovi oggetti in vendita nello store, che arrivano con i consueti aggiornamenti quotidiani. Oggi non fa eccezione, ed arrivano dunque alcune skin, come la leggendaria DJ Bop, davvero da non perdere.

In quanto leggendaria, per portarvela a casa dovrete sborsare 2000 V-Bucks: sarà il vostro regalo di inizio anno? Se invece non vi convince potete provare con la scheletrica Yule Trooper, da 1500 V-Bucks, o la più dark Astra, sempre da 1500 V-Bucks. Se invece lo spirito natalizio scorre ancora potente in voi, la copertura Ho Ho Ho e il piccone Branch Basher fanno davvero al caso vostro.

Nelle Daily Sales sono in vendita invece ben tre balletti: Make it Rain, Hand Signals e Scorecard, ma trovano posto anche le skin Sparkplug e Whiplash, rispettivamente da 1200 e 800 V-Bucks, e il piccone Glow Stick.

Come sempre vi ricordiamo che gli oggetti in questione hanno la sola funzione di cambiare l'estetica del vostro personaggio, e non vi forniranno dunque alcun vantaggio in battaglia. Che ne pensate? Avete già deciso cosa acquistare?

Per quanto riguarda il gioco in generale, Bugha è stato nominato giocatore di Fortnite dell'anno, e Tim Sweeney di Epic ha fatto intendere di avere grandi progetti per Fortnite in futuro.