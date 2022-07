Il DLC di Cuphead è un successo: quanto ha venduto The Delicious Last Course?

Atteso a lungo dai fan, il DLC di Cuphead è andato oltre le aspettative: come testimoniato anche dalla nostra recensione di Cuphead The Delicious Last Course, l'espansione si è rivelata di qualità superlativa, in grado di arricchire notevolmente il già avvincente gioco base pubblicato originariamente nel 2017.

Gli sforzi di Studio MDHR sono già stati premiati non solo dai pregevoli riscontri della critica internazionale, ma anche dalle vendite: in meno di due settimane dal lancio, The Delicious Last Course ha già venduto un milione di copie, come confermato dagli stessi sviluppatori in un post sul proprio sito ufficiale. I dati ovviamente si riferiscono a tutte le versioni in commercio (PC, Xbox One, Nintendo Switch e PS4) e, con grande probabilità, sono destinati ad aumentare ulteriormente nei prossimi mesi.

Studio MDHR conferma inoltre che il DLC ha raggiunto il grande traguardo del milione di copie in tempi molto più brevi rispetto al gioco originale, motivo per cui ringraziano di cuore tutti i fan che sostengono il progetto sin dal suo esordio. E nel frattempo i fan continuano a scoprire sorprese, come la skin dorata segreta di Cuphead introdotta proprio con il DLC e decisamente ardua da ottenere.

Dopo le grandi soddisfazioni arrivate con The Delicious Last Course, adesso non resta che scoprire quale sarà il futuro di questa IP di grande successo.