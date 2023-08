Quali sono i DLC disponibili per Baldur's Gate 3? Ne arriveranno altri?

Dal suo arrivo a inizio agosto su PC, Baldur's Gate 3 ha registrato un numero crescente di utenti, che perlopiù lo hanno ricoperto di lodi e complimenti. L'ultima fatica di Larian si è dimostrata per ora una gran successo e ora ad attendere il suo arrivo con trepidazione sono i giocatori su console. Nel frattempo, già si parla di possibili DLC.

Se si parla di DLC in senso stretto, al momento in cui scriviamo esiste su Steam un solo contenuto extra a pagamento: si tratta della Digital Deluxe Edition DLC, che include oggetti cosmetici in-game, come una skin unica per i dadi personalizzati e la Maschera del mutaforma di Divinity: Original Sin 2. Include anche la colonna sonora originale del gioco per Baldur’s Gate 3, un artbook digitale e schede personaggio precompilate stampabili.

Se invece si parla di DLC in senso lato, come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa, Larian Studios non ha escluso l'ipotesi di aggiungere delle espansioni a Baldur's Gate 3, anche se il CEO dell'azienda, Swen Vincke, ha confermato che al momento non è in progettazione alcunché da questo punto di vista.

Tuttavia, come di recente chiarito in un intervista a IGN alla GamesCom 2023, gli sviluppatori vogliono "fare di più" per il gioco, devono soltanto delineare bene i piani per capire cosa e come. "Continueremo a rilasciare le patch per un po', poi ci prenderemo tutti una vacanza e infine decideremo cosa fare dopo", spiega Tom Butler, Senior product manager di Larian Studios.

Alcune estensioni, come ad esempio l'aumento del livello massimo da 12 a 20, rappresenterebbero per il team di sviluppo una sfida così elevata da configurare l'aggiornamento come ben più di una semplice modifica, quanto come un'espansione vera e propria, ragion per cui è opportuno per Larian fare in anticipo tutta una serie di valutazioni. Non prima di essersi presa una bella - e meritata - vacanza.