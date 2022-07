DLC di Elden Ring, DB Xenoverse 3 e Tekken 8 tra i giochi leak di Bandai Namco?

Non sappiamo se questo (presunto) leak sia in qualche modo legato , tuttavia in rete sta circolando un documento che riporta loghi e nomi dei prossimo giochi in uscita, tra cui un DLC di Elden Ring.

Oltre ad Armored Core e Dragon Ball The Breakers troviamo Little Nightmares 3, Dragon Ball FighterZ Super, Digimon Story Cyber Sleuth 2, Elden Ring Barbarians of the Badlands, Tales of Ascension, Tekken 8, Code Vein 2, Dragon Ball Xenoverse 3 e One Punch Man Fighters Association.

Armored Core

Dragon Ball The Breakers

Little Nightmares 3

Tekken 8

Code Vein 2

Dragon Ball FighterZ Super

Digimon Story Cyber Sleuth 2

Elden Ring Barbarians of the Badlands

Tales of Ascension

One Punch Man Fighters Association

Dragon Ball Xenoverse 3

Per quanto questi titoli siano affascinanti, è difficile pensare che possano vedere la luce tutti insieme nel corso dell'anno fiscale 2023, inoltre sembra ancora decisamente presto per un nuovo Tales of, mentre tre giochi di Dragon Ball nello stesso anno fiscale appaiono decisamente sospetti.

Potrebbero invece essere maturi i tempi per Tekken 8 e un nuovo gioco dei Digimon, anche se ribadiamo come non ci siano conferme sulla veridicità di questa lista. E voi cosa ne pensate, si tratta di un fake oppure c'è qualcosa di vero? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.