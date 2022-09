DLC gratis: Sony regala il contenuto aggiuntivo di una sua vecchia esclusiva PS4

Pur non avendo regalato giochi gratis nel corso dell'estate come negli ultimi due anni, Sony ha deciso di fare un piccolo dono a tutti i suoi utenti. A tal proposito, è ora possibile ottenere senza costi aggiuntivi un DLC per una vecchia esclusiva PlayStation ad opera di Sucker Punch, autori di Ghost of Tsushima.

Sul PlayStation Store si può aggiungere alla raccolta il contenuto aggiuntivo intitolato "Fetch D.U.P." per Infamous First Light, lo spin-off di InFamous Second Son che permette di vivere l'avventura di Fetch, uno dei personaggi dotati di poteri nell'universo creato da Sucker Punch. Si tratta in questo caso di un semplice costume che consente di modificare l'aspetto estetico della protagonista, facendole insossare la divisa del "Department of Unified Protection", fazione nemica del gioco e del suo spin-off.

Ecco di seguito il link utile al download dell'oggetto gratis sul negozio digitale di Sony:

Per chi se lo fosse perso, inoltre, è ancora possibile riscattare la mini-espansione Cole's Legacy di InFamous Second Son in maniera completamente gratuita sul PlayStation Store, così da giocare una lunga missione aggiuntiva per l'esclusiva PlayStation 4. Va specificato che la versione base del gioco e lo spin-off non sono in regalo e occorre averli nella libreria (o che siano disponibili tramite il PlayStation Plus Extra/Premium) per poter usufruire dei contenuti aggiuntivi.