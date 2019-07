I DLC di Marvel La Grande Alleanza 3 non verranno venduti individualmente

Come già noto da tempo, Marvel La Grande Alleanza 3: L'Ordine Nero continuerà ad espandersi dopo l'uscita mediante la pubblicazione di tre pacchetti scaricabili, che includeranno nuovi personaggi giocabili, modalità e storie aggiuntive tratte da serie molto amate come Fantastici Quattro, X-Men e Marvel Knights.

A quanto pare, stando alla descrizione reperibile sulla pagina ufficiale del gioco sul Nintendo eShop, i tre pacchetti non potranno essere acquistati individualmente. L'unico modo di ottenerli, quindi, sarà quello di comprare il Pass Espansioni venduto a 19,99 euro. "I pacchetti verranno pubblicati uno alla volta dopo l'uscita del gioco e non saranno acquistabili singolarmente", si legge chiaramente nella descrizione. O tutto o niente, in sostanza.

Marvel La Grande Alleanza 3: L'Ordine Nero, ricordiamo, verrà pubblicato in esclusiva per Nintendo Switch il prossimo 19 luglio. L'uscita del primo pacchetto aggiuntivo, invece, è prevista nel corso dell'autunno. Intanto, nei giorni scorsi è già emersa in rete la prima recensione del gioco a cura della redazione di Famitsu. Se siete tra coloro in trepidante attesa per l'uscita, sarete felici di sapere che i quattro redattori della testata giapponese lo hanno premiato con un buon 33 su 40 (8/8/8/9).