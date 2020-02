I DLC di Pokemon Spada e Scudo sono molto attesi in Giappone

Famitsu ha intervistato un campione di giocatori giapponesi per capire quanto siano effettivamente attesi i DLC di Pokemon Spada e Scudo. Da questa indagine emerge come l'88% dei possessori del gioco sia interessato ad acquistare anche il Pass Espansione.

L'88.2% degli intervistati ha dichiarato che comprerà il Pass Espansione, il 10% si professa ancora indeciso mentre l'1.8% non ha intenzione di acquistare i DLC di Pokemon Spada e Scudo, segno evidente di come le polemiche dei mesi scorsi non abbiano danneggiato la reputazione del brand, specialmente sul mercato giapponese.

In Giappone Pokemon Spada e Scudo hanno venduto oltre tre milioni di copie in un mese registrando una partenza incredibilmente positiva, a livello globale i due giochi hanno raggiunto e superato quota sedici milioni di copie distribuite, dato aggiornato al 31 dicembre 2019.

Il Pass Espansione Pokemon Spada e Scudo darà accesso ai DLC L'Isola dell'Armatura e Terre Innevate della Corona, entrambi in arrivo nel corso del 2020, anche se al momento non sono state annunciate date precise per quanto riguarda il lancio. In Occidente l'annuncio del Season Pass è stato accolto in maniera piuttosto tiepida a differenza di quanto accaduto in Giappone, è ancora presto però per sbilanciarsi riguardo il successo delle due espansioni di Spada e Scudo.