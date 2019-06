Il DLC Re:Mind di Kingdom Hearts 3 verrà lanciato in inverno

I fan di Kingdom Hearts 3 attendono con impazienza la conferenza E3 2019 di Square Enix per scoprire nuove informazioni su Re:Mind, atteso DLC a pagamento annunciato ad aprile. A quanto pare, la compagnia giapponese ha anticipato i tempi svelando già un'informazione molto importante.

Nel corso del concerto Kingdom Hearts Orchestra: World of Tres che si è svolto a Los Angeles nelle scorse ore, Square Enix ha fatto sapere che RE:Mind verrà lanciato nel corso del prossimo inverno, in una data non precisata. D'ora in avanti, vi avvertiamo, saranno presenti degli spoiler, pertanto valutate bene se continuare o meno la lettura.

Durante l'evento è stato anche proiettato un trailer che ha mostrato i personaggi giocabili Roxas, Aqua e Riku, oltre ad una nuova trasformazione per il Keyblade di Sora. Inoltre, è stato possibile assistere a due conversazioni tra un giovane Xehanort con il Maestro dei Maestri presso il Keyblade Graveyard, e tra Luxord e Xigbar nell'Olimpo. Trovate una registrazione off-screen del trailer in calce a questa notizia. Il filmato, con tutta probabilità, verrà reso disponibile per tutti in occasione del media briefing di Square Enix, che prenderà il via alle ore 03:00 di martedì 11 giugno.