Il DLC ReMIND di Kingdom Hearts 3 ha finalmente una data d'uscita!

Nella notte, Square Enix ha annunciato la data di lancio di ReMind, primo DLC a pagamento di Kingdom Hearts 3. Il contenuto scaricabile verrà pubblicato su PlayStation 4 e Xbox One in date differenti: sulla console di casa Sony arriverà il 23 gennaio 2020, mentre gli utenti di casa Microsoft dovranno attendere fino al 25 febbraio 2020.

Le due date sono state avvistate nella descrizione di un nuovo trailer di ReMIND pubblicato sul canale ufficiale di Kingdom Hearts, inizialmente impostato come "Non in elenco". Poco dopo la scoperta del filmato da parte dei giocatori, la compagnia giapponese ha provveduto a rimuoverlo del tutto. È probabile che qualche addetto se lo sia lasciato sfuggire in anticipo per errore: gli ultimi rumor, infatti, parlavano della pubblicazione di un nuovo filmato in occasione dei Game Awards del 13 dicembre, o addirittura del Jump Festa del 21 dicembre.

Pur non essendo più reperibile sui canali ufficiali, il secondo trailer di ReMIND può essere trovato altrove, come potete vedere voi stessi in cima a questa notizia. La descrizione recita: "ReMIND, l'altra storia che si è svolta durante il climax di Kingdom Hearts 3. Determinato a salvare Kairi, Sora si reca al Cimitero dei Keyblade poco prima dell'ultima battaglia. Privo di una forma corporale, individua i cuori di sette guardiani della luce". Il trailer mette in evidenza alcuni dettagli molto importanti, dalla presenza di Kairi e Ventus in forma giocabile, al ritorno dei personaggi di Final Fantasy: s'intravedono Leon di FF VIII e Yuffie di FF VII!