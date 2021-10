I DLC di Resident Evil Village saranno collegati a Resident Evil 9?

Si continua a parlare della serie horror di Capcom, un insider ha svelato non solo l'esistenza di Resident Evil 3 Remake Nemesis ma ha anche accennato alla prossima uscita dei DLC di Resident Evil Village.

La casa di Osaka avrebbe in programma almeno due o tre espansioni per Resident Evil Village, questi contenuti aggiuntivi saranno in qualche modo legati a Resident Evil 9 anche se non è del tutto chiaro in che modo i due progetti si collegheranno tra loro.

La presentazione dei DLC di Village e di RE3R NEMESIS (Resident Evil 3 Remake Nemesis) avverrà durante uno speciale evento che vedrà anche l'annuncio di Resident Evil 4 Remake e di un nuovo spin-of della saga, non sappiamo però se lo showcase si terrà entro fine anno o nel corso del 2022.

Di una nuova riedizione di Resident Evil 3 Remake si parla da molto tempo anche se Capcom ha più volte dichiarato che il progetto è concluso e non ci sono piani per espandere il gioco. Anche di Resident Evil 9 si è parlato nel recente passato descrivendolo come l'ideale conclusione della trilogia iniziata con Resident Evil VII Biohazard e continuata quest'anno con Resident Evil Village. Sarà vero? Lo scopriremo nei prossimi mesi.