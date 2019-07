Il DLC single player di Red Dead Redemption 2 uscirà alla fine del 2019?

Si continua a parlare del presunto (e attesissimo) DLC single player di Red Dead Redemption 2 anticipato da un leak nei giorni scorsi insieme al remake del primo Red Dead Redemption.

Secondo quanto riportato dall'insider "throwaway11113454" su Reddit, il contenuto sarebbe già in avanzata fase di sviluppo con un lancio previsto probabilmente tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Il tema di questo DLC dovrebbero essere gli alieni, si parla di "una espansione stile Undead Nightmare incentrata però sugli alieni anzichè sugli zombie", non è chiaro se il DLC sarà stand alone oppure no.

Da notare come Rockstar Games e Take-Two Interactive non abbiano ancora annunciato nulla riguardo il nuovo DLC ed il remake di RDR, dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite.

Nel frattempo, emergono anche nuovi indizi sul possibile arrivo di Red Dead Redemption 2 su PC, tra le ipotesi anche un lancio previsto per fine anno in contemporanea con il DLC a tema alieni.