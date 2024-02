Niente DLSS per Helldivers 2: gli sviluppatori spiegano il perché

Ora che i problemi di Helldivers 2 sembrano essere stati risolti, gli sviluppatori iniziano a parlare del futuro dello sparatutto in terza persona. A tal proposito, sembrerebbe che non vi sia l'intenzione di introdurre il supporto al DLSS o all'FSR.

A dichiararlo è stato il CEO di Arrowhead Game Studios, il quale è molto attivo su X/Twitter, dov'è solito pubblicare numerosi post sul suo profilo personale. Fra i tanti messaggi pubblicati nel corso degli ultimi giorni ve ne sono proprio alcuni legati alla possibilità di vedere tecnologie come il DLSS di Nvidia nella versione PC del gioco, che sembrano essere alquanto basse.

Il motivo dello scarso interesse verso queste feature è dovuto alla filosofia del numero uno della software house che ha dato i natali al gioco del momento. Stando a Johan Pilestedt, infatti, è molto meglio investire tempo e risorse in migliorie che coinvolgono il gameplay anziché concentrarsi su aggiunte tecniche che sono gradevoli ma più marginali, soprattutto in un prodotto come Helldivers 2 che non ha mai ricevuto particolari critiche per via del suo comparto tecnico.

Parlando proprio di contenuti futuri, vi ricordiamo che l'aggiornamento gratis di Helldivers 2 che introdurrà i mech potrebbe essere più vicino del previsto, stando alle dichiarazioni recenti di uno degli sviluppatori.