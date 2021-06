DLSS e Reflex: ne parliamo domani su Twitch con il pro player Dennis 'ShRP' Frantantonio

Nel corso della giornata di domani mercoledì 23 giugno Everyeye.it terrà una speciale diretta su Twitch con cui andremo a discutere di DLSS e Reflex Latency Analyzer, due tra le tecnologie più interessanti con cui NVIDIA sta riuscendo a migliorare sensibilmente la fruizione dei videogiochi.

Il DLSS è la tecnologia di supersampling intelligente con cui è possibile andare a migliorare il comparto grafico di un determinato titolo sfruttando i calcoli dell'Intelligenza Artificiale, e nel frattempo incrementare la fluidità di gioco. Una novità che ha del potenziale enorme per il gaming, la cui applicazione sta portando a galla dei risultati estremamente positivi, specialmente dopo la pubblicazione della prima versione del DLSS 2.2 su Rainbow Six Siege (portato poi anche su Cyberpunk 2077 dai modder).

La tecnologia Reflex di Nvidia consente invece di combattere efficamente il problema dell'input lag, che ambiti competitivi può ancora rappresentare uno scoglio difficile da superare. Ne parleremo in compagnia di Dennis "ShRP" Fratantonio, giocatore professionista di Apex Legends e già vincitore della NVIDIA Beta Series di Overwatch. Attualmente gioca nei REPLY Totem, team che si trova al quinto posto nella classifica europea della ALGS (Apex Legends Global Series).

L'appuntamento è dunque fissato a domani mercoledì 23 giugno alle ore 14:00. Come sempre, vi invitiamo ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye in modo da poter interagire con la redazione e gli altri utenti che seguiranno l'evento in diretta.