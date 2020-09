DmC 5 Special Edition non uscirà su PC: scatta il review bombing 'di protesta' su Steam

I vertici di Capcom hanno confermato che Devil May Cry 5 Special Edition non uscirà su PC. Una volta appresa la notizia, diversi utenti hanno deciso di manifestare il proprio disappunto partecipando a un review bombing su Steam che ha coinvolto la versione originaria di DmC 5.

Tutto parte dalle dichiarazioni condivise a margine del PlayStation 5 Showcase da un portavoce di Capcom alla redazione di Eurogamer.net: "Devil May Cry 5 Special Edition è stato sviluppato e ottimizzato per beneficiare in maniera specifica dell'architettura di sistema e della potenza di elaborazione offerta da PS5 e Xbox Series X, quindi ci stiamo concentrando su queste piattaforme. Al momento, non è prevista l'uscita di DmC 5 Special Edition su PC".

Il mancato approdo su PC della Special Edition di Devil May Cry 5 ha così spinto diversi fan a inscenare una protesta simbolica attraverso il review bombing di DmC 5 su Steam. Parallelamente all'aumento esponenziale nel numero di recensioni utente con voto negativo che sono state pubblicate su Steam, negli ultimi giorni è cresciuto in maniera sensibile anche il numero di commenti positivi di chi, evidentemente, ha voluto prendere le difese di DmC 5 su PC.

Tutto questo, mentre prosegue il dibattito sui forum videoludici e sui social dopo la conferma del Ray Tracing disponibile solo su PS5 per il lancio di Devil May Cry 5 Special Edition, atteso per il 19 novembre: gli acquirenti della versione Xbox Series X (e presumibilmente anche Series S) riceveranno un update che introdurrà l'illuminazione dinamica in Ray Tracing solo a commercializzazione avvenuta.