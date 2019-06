DMCA Royale: chiude per evitare problemi legali il gioco nato dalle ceneri di Mario Royale

A metà giugno vi abbiamo parlato di Mario Royale, gioco gratuito sviluppato da modder e YouTuber InfernoPlus che ha trasformato Super Mario Bros in un Battle Royale. Il progetto è stato chiuso poco dopo per problemi di copyright e trasformato in DMCA Royale... a sua volta, nuovamente chiuso.

Il sito di DMCA Royale è ancora online ma il gioco non è accessibile, sostituito da un messaggio che annuncia la chiusura per violazione di copyright, come comunicato dagli avvocati di Nintendo all'autore.

"Unfortunately, Uncle Nintindie's lawyers have informed me that, despite my best efforts, the game still infringes their copyright. They refused to give me specifics (I asked multiple times) but it would seem that either the level design or general mechanics are still too close to the original game. As a result I can't just blindly change the game and leave it up. Doing so would put me at risk of further legal action. I'll likely talk in detail about the game and it's short lifespan on my youtube channel in the coming weeks. I'm sorry about this guys. It was fun while it lasted."

Nonostante le modifiche effettuate (come la rimozione dei personaggi e degli assets originali di SMB) il gioco continuava comunque a violare non meglio specificati copyright di Nintendo, da qui la decisione di chiudere definitivamente il progetto, onde evitare cause legali che avrebbero trascinato l'autore in tribunale per un gioco fan made senza scopo di lucro.