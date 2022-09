DMZ è realtà: sarà una modalità di COD Warzone 2 e arriverà al lancio

Era ormai da mesi che si continuava a parlare della modalità DMZ di Call of Duty e, dopo una miriade di leak e indiscrezioni, Activision l'ha finalmente confermata sul palco del COD Next.

Nel corso dell'evento dedicato al futuro del franchise, Activision ha ufficializzato l'esistenza di una modalità chiamata DMZ. Attualmente non conosciamo ancora i dettagli specifici di questa componente del gioco, ma sappiamo che si tratterà di una modalità sandbox che farà parte di Call of Duty Warzone 2 e sarà quindi gratis per tutti. L'informazione ancora più interessante riguarda il periodo di lancio, dal momento che non si dovrà attendere un solo giorno: DMZ verrà pubblicata in concomitanza con il nuovo battle royale free to play, di cui rappresenterà una delle modalità disponibili al lancio. A tal proposito, COD Warzone 2 e DMZ saranno disponibili dal 16 novembre 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

In attesa che gli sviluppatori decidano di sbottonarsi sui dettagli di DMZ vi ricordiamo che, stando ai leak degli ultimi mesi, dovrebbe trattarsi di una modalità survival con meccaniche ispirate ad Escape From Tarkov o al più recente The Cycle Frontier.

