DNF Duel arriva su Nintendo Switch! Il video svela la data di lancio del picchiaduro 2D

DNF Duel, il picchiaduro esagerato di Arc System Works, arriverà presto su Switch: a darne notizia sono gli stessi autori di Guilty Gear e Dragon Ball FighterZ con un trailer che esorta i fan 'nintendiani' del genere a prepararsi alla battaglia per l'Ultimate Will che sta già avendo luogo su PC, PlayStation e Xbox.

Il porting Switch del picchiaduro ambientato nell'universo di Dungeon Fighters Online sarà una trasposizione fedele dell'attuale edizione console, con l'aggiunta della Grand Balance Patch che sarà disponibile su tutte le piattaforme entro fine dicembre.

L'aggiornamento in questione apporterà ottimizzazioni e bilanciamenti per un centinaio di abilità e migliorerà il sistema di combattimento in funzione dei feedback ricevuti dagli appassionati. Non mancheranno poi degli interventi per rendere ancora più frenetica e tecnica l'esperienza di gioco offerta dal titolo, con modifiche agli attacchi, alle mosse speciali e alle tecniche dei lottatori interpretabili.

La versione Nintendo Switch di DNF Duel sarà disponibile nella primavera del 2023: in calce e in cima alla notizia trovate il video pubblicato da Arc System Works per svelare il porting del picchiaduro 2D e annunciare Spectre, una combattente che arricchirà presto il già ampio roster di DNF Duel.