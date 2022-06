DNF Duel: gli eroi del picchiaduro 2D combattono nello spettacolare trailer di lancio

Mancano ormai pochi giorni all'uscita di DNF Duel, e così i ragazzi di Arc System Works si preparano al grande evento confezionando un suggestivo trailer con protagonisti, ovviamente, gli eroi del loro prossimo picchiaduro 2D ambientato nell'universo di Dungeon Fighters Online.

Il nuovo progetto edito da Nexon e realizzato in collaborazione con Neople, Eighting e gli stessi Arc System Works promette di offrire agli appassionati del genere un'esperienza picchiaduro al tempo stesso frenetica e tecnica, merito della grande differenziazione tra attacchi, mosse speciali, combo e tecniche dei lottatori interpretabili.

Il video propostoci dagli sviluppatori sudcoreani, però, non si focalizza solamente sul gameplay e sulle numerose opzioni di personalizzazione accessibili ai giocatori, ma mette in risalto anche l'altro punto di forza di quest'opera, ovvero il comparto artistico: ogni scenario, modello poligonale ed effetto ingame sarà ricostruito a mano attingendo allo stile di Dungeon Fighters e alla nobile tradizione dei picchiaduro 2.5D. Basta dare un'occhiata alle illustrazioni da urlo di DNF Duel per rendersene conto.

La battaglia per l'Ultimate Will inizierà il 28 giugno, con il lancio del titolo su PC, PS4 e PlayStation 5. Se volete saperne di più sull'ultimo fighting game targato Nexon, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere lo speciale su gameplay e contenuti di DNF Duel.