DNF Duel si evolve: un mare di migliorie e ottimizzazioni con la Grand Balance Patch

All'annuncio della finestra di lancio di DNF Fuel su Nintendo Switch fa seguito il lancio della Grand Balance Patch. L'aggiornamento del picchiaduro ambientato nell'universo di Dungeon Fighters Online offre ad Arc System Works l'opportunità di introdurre tante migliorie e ottimizzazioni all'esperienza di gioco.

Il ricco update contenutistico reso disponibile su PC, PlayStation e Xbox dagli autori di Guilty Gear e Dragon Ball FighterZ ottimizza e bilancia un centinaio di abilità per rendere ancora più frenetica e tecnica l'esperienza di gioco da vivere in questo apprezzato picchiaduro 2D.

L'intervento ad ampio spettro di Arc System Works coinvolge ogni ambito del sistema di combattimento, dal Gauge System alle Awakening Skill, passando per le tecniche difensive e le mosse speciali dei lottatori presenti nel roster di DNF Duel.

Ogni modifica apportata, assicurano gli sviluppatori, dovrebbe ampliare sensibilmente il ventaglio di opzioni a disposizione degli appassionati per far aderire il gameplay alle proprie necessità. Il video confezionato da Arc System Works per celebrare il lancio della Grand Balance Patch di DNF Duel offre anche delle anticipazioni sul prossimo Season Pass, come quella sui cinque personaggi aggiuntivi che approderanno nel roster del picchiaduro 2D nel 2023. Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione del picchiaduro esagerato DNF Duel a firma di Antonello "Kirito" Bello.