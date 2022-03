DNF Duel, Open Beta gratis su PS4 e PS5: gli autori di DB FighterZ annunciano le date

A breve distanza dall'annuncio della data di uscita di DNF Duel, il team di Arc System Works ha un'ulteriore buona notizia per gli appassionati di picchiaduro.

La software house ha infatti confermato l'intenzione di organizzare una seconda sessione di Open Beta, che consentirà ai videogiocatori di testare gratuitamente le caratteristiche del gioco. I test troveranno spazio esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 5, con gli utenti delle console Sony che avranno a disposizione alcuni giorni di tempo per usufruirne. L'appuntamento con DNF Duel è in particolare fissato per il prossimo sabato 2 aprile (ore 4:00 di notte del fuso orario italiano), con conclusione prevista per lunedì 4 aprile (ore 23:00 del fuso orario italiano).



Per festeggiare l'annuncio, Arc System Works ha inoltre pubblicato un nuovo trailer per il picchiaduro. Disponibile in apertura a questa news, il filmato offre un assaggio dello stile di combattimento di Ghostblade, uno degli ultimi lottatori confermati per il roster di DNF Duel.



Dopo il successo riscosso da Dragon Ball FighterZ e dall'ultima incarnazione della serie Guilty Gear, il team di Arc System Works è pronto a proporre il nuovo DNF Duel, picchiaduro 2D ambientato nel mondo di Dungeon Fighter. La data di lancio, lo ricordiamo, è fissata per il prossimo 28 giugno 2022, con debutto atteso su PC (via Steam), PlayStation 4 e PlayStation 5.