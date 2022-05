DNF Duel: il picchiaduro di Dungeon Fighter ha illustrazioni da urlo! Eccone alcune

Gli sviluppatori di Neople pubblicano un nuovo teaser trailer di DNF Duel che mostra l'incredibile qualità delle illustrazioni dei personaggi e delle ambientazioni di questo atteso picchiaduro legato alla dimensione di Dungeon Fighter.

La esperienza picchiaduro 2D firmata da Nexon, Neople, Eighting e Arc System Works darà modo agli appassionati di Dungeon Fighter Online l'opportunità di cimentarsi in sfide estremamente tecniche e frenetiche al tempo stesso, con tanti attacchi, abilità, tecniche e mosse speciali da padroneggiare con il proprio lottatore preferito.

Il teaser immortala appunto gli aspiranti padroni dell'Ultimate Will in tutto il loro splendore, restituendoci così l'ideadi un progetto che non farà davvero nulla per mascherare le proprie origini grazie a scenari particolarmente curati e modelli poligonali completamente tridimensionali ma realizzati in stile anime.

La commercializzazione di DNF Duel è prevista per l'ormai non troppo lontano 28 giugno su PC (Steam), PS4 e PlayStation 5. Volete saperne di più sul nuovo picchiaduro degli autori di Guilty Gear e Dragon Ball FighterZ? Restate sulle nostre pagine per leggere lo speciale su gameplay e contenuti di DNF Duel a cura di Antonello "Kirito" Bello.