DNF Duel in video: il picchiaduro 2D di Dungeon Fighter ha una data d'uscita

Dopo aver fissato per l'estate la finestra di lancio indicativa di DNF Duel, i vertici del publisher Nexon sciolgono ogni riserva e svelano la data di uscita ufficiale dell'ambizioso picchiaduro 2D in sviluppo per PC e console PlayStation presso Neople, Eighting e Arc System Works.

La nuova esperienza picchiaduro ambientata nella dimensione di Dungeon Fighters Online darà modo agli autori sudcoreani di concretizzare la visione di un picchiaduro frenetico e tecnico al tempo stesso, con tantissimi attacchi, mosse speciali, abilità e tecniche da apprendere per aiutare il proprio lottatore preferito a diventare il padrone dell'Ultimate Will.

L'ultimo filmato propostoci da Nexon ci offre anche un piccolo ma significativo assaggio del comparto grafico di quest'opera che, rifacendosi alla nobile tradizione dei picchiaduro 2.5D e all'esperienza di Dungeon Fighters, proporrà scenari ricchi di dettagli, modelli poligonali completamente tridimensionali ed effetti speciali a profusione per le abilità più devastanti.

Sempre grazie al nuovo video possiamo finalmente fissare la data di commercializzazione di DNF Dule per il 28 giugno, tanto su PC quanto su PS4 e PlayStation 5. Prima di lasciarvi al filmato in apertura, invitiamo gli interessati a immergersi nelle atmosfere e scoprire i contenuti del nuovo picchiaduro di Neople e Arc System Works leggendo il nostro speciale su DNF Duel a firma di Antonello 'Kirito' Bello.