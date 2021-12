DNF Duel: il video del picchiaduro di Dungeon Fighter svela la finestra d'uscita

Gli sviluppatori di Neople annunciano in video la finestra di lancio di DNF Duel, il prossimo picchiaduro prodotto da Arc System Works e ambientato nella dimensione di Dungeon Fighter Online.

Il filmato confezionato dalla software house sudcoreana ci riproietta nell'universo fantasy di Dungeon Fighter per farci assistere alle battaglie combattute dai dieci personaggi che, in DNF Duel, si scontreranno per diventare i padroni dell'Ultimate Will.

L'approccio adottato dal team di Neople per basare l'esperienza di DNF si rifarà alla nobile tradizione dei picchiaduro 2.5D, con protagonisti in grado di utilizzare un ampio ventaglio di attacchi, abilità speciali ed equipaggiamenti da padroneggiare.

Lo stile del titolo, ovviamente, riprenderà quello dell'MMO originario, con scenari ricchi di dettagli e modelli poligonali completamente tridimensionali. Il nuovo video proposto da Arc System Works fissa per l'estate del 2022 il periodo di lancio di DNF Duel e chiarisce la rosa di piattaforme su cui vedrà la luce, indicandone l'uscita su PC e in esclusiva console su PS4 e PlayStation 5. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Dungeon & Fighter Overkill, l'ambizioso action RPG coreano nato da una costola di Dungeon Fighter Online.