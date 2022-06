Do Not Open su PC, PS4 e PS5: l'horror in VR terrorizza nel nuovo gameplay

Nella cornice mediatica degli annunci del Future Games Show 2022, gli sviluppatori di Nox Noctis hanno fatto felici gli appassionati di survival horror in soggettiva mostrando delle scene di gioco inedite di Do Not Open, un'esperienza a tinte oscure da vivere anche in VR su PC, PS4 e PlayStation 5 entro fine 2022.

La nuova avventura dell'orrore edita da Perp Games racconterà la tragica storia di un uomo e della sua battaglia combattuta per mantenere la sanità mentale. Nei panni dello zoologo ed epidemiologo Michael J. Goreng, il nostro compito sarà quello di aiutarlo a ricavarsi una via di fuga dalla gabbia del subconscio in cui è intrappolato.

L'esperienza ludica confezionata dagli autori di Nox Noctis si concretizzerà così in una costante lotta tra il nostro alter-ego e i fantasmi delle sue fobie e paranoie, sullo sfondo di una villa gotica che contribuirà a rendere ancora più terrorizzanti le visioni di Michael.

Prima di lasciarvi al nuovo video gameplay di Do Not Open (e alla relativa galleria immagini), vi ricordiamo che nel corso del Future Games Show abbiamo potuto ammirare anche il nuovo trailer dello splatter horror ILL e un filmato ingame dell'horror psicologico Luto, entrambi attesi al lancio nei prossimi mesi su PC e console.