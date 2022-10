Do Not Open: il survival horror in VR per PC e PlayStation ha una data d'uscita

Nel corso del Future Games Show dello scorso giugno, Nox Noctis ha annunciato lo sviluppo di Do Not Open, un survival horror pensato anche per VR ed in arrivo sia su PC che sulle piattaforme PlayStation. Gli autori avevano confermato il debutto entro la fine del 2022, e così effettivamente sarà.

Gli sviluppatori ed il publisher Perp Games confermano che Do Not Open sarà disponibile in versione PC e PlayStation 5 a partire dal 15 novembre 2022. Si fa attendere invece un po' di più l'edizione PS4, prevista invece per l'inizio del 2023. A tal proposito, Nox Noctis conferma inoltre che dalla versione old-gen è stato rimosso il supporto a PlayStation VR: gli autori sono infatti già al lavoro su una "versione VR definitiva" pensata appositamente per PlayStation VR2 ed arriverà più avanti nel corso del prossimo anno. Per concentrare dunque tutti gli sforzi su questa edizione, il team ha ritenuto opportuno togliere il supporto alla realtà virtuale su old-gen, per dare così vita ad un'esperienza che sfrutti completamente le capacità del prossimo visore targato Sony.

Do Not Open è studiato per essere un survival horror dalla forte impronta psicologica, mettendo in risalto le paure e la vulnerabilità del protagonista. Come se non bastasse, il nostro personaggio ha una sola vita, con ogni nuova partita che cambierà radicalmente la struttura degli scenari, con oggetti chiave e stanze posizionate in maniera diversa rispetto al playthrough precedente.

Appuntamento dunque al 15 novembre, pronti a vivere un nuovo orrore psicologico.