Docking Station per Nintendos Switch e OLED a META' PREZZO! Pochi pezzi

Switch TV Docking Station per Nintendos Switch/Switch OLED consente di passare liberamente dal display della TV a quello della console. La spia LED è blu mostra quando è in modalità di visualizzazione TV, mentre è spenta quando è in modalità di visualizzazione console. Ti basterà pigiare sul bottone Applica per risparmia il 50%.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA E' progettata con un comodo angolo di elevazione di 45°. Pertanto ti bastare appoggiare la console Switch sul supporto per poter guardare lo schermo o giocare ai propri giochi preferiti durante la ricarica.

La console viene posizionata sulla parte superiore dell'unità, così da non bloccare i fori di ventilazione ed evitare che si surriscaldi.

Portalo dove vuoi: pesa solo 78 g, mentre le dimensioni sono 10,2*7,8*5 cm. Non rinunciare mai a giocare neppure in vacanza, in viaggio o a casa di amici.

Il tuo prezioso Nintendo Switch è in salvo, grazie all'anello in gomma antiscivolo sul fondo che garantisce una maggiore stabilità della console di gioco quando si è in piedi. Inoltre, cuscinetto a molla protegge dai graffi. In questo modo, la stazione di ricarica offre la massima stabilità.

Il produttore consiglia di utilizzare l'adattatore di ricarica originale per Switch e il cavo HD per garantire un'alimentazione e un'uscita video stabili.

Oggi lo paghi la metà, applicando il codice sconto SJA4XDJF. Inoltre, risparmi un ulteriore 5% se ne acquisti 2 o più.

