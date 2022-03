Doctor Strange, un gioco tripla A in sviluppo presso Remedy? Il nuovo rumor

Il personaggio di Doctor Strange non è mai stato popolare come adesso: dopo aver ricoperto un ruolo cruciale nelle pellicole del Marvel Cinematic Universe fino ad Avengers Endgame, è apparso anche in Spider-Man No Way Home e si appresta a tornare in una pellicola tutta sua, Il Multifverso della Follia.

Come se non bastasse, è anche il protagonista del nuovo Battle Pass della Stagione 2 di Fortnite, partita proprio pochi minuti fa. Sulla cresta di quest'ondata di popolarità va ad insinuarsi un rumor fresco fresco, secondo il quale Remedy starebbe lavorando ad un gioco di Doctor Strange Tripla A per le console dell'attuale generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Secondo la fonte, Moth Culture, l'annuncio del gioco e la pubblicazione del primo teaser sarebbero previsti per la conferenza E3 di quest'anno.

Il rumor ha ottenuto rapida diffusione sui social, ma dobbiamo dirvi che proviene da un sedicente insider che non gode di una grande fama. Anche nel subreddit dedicato ai leak, che potete raggiungere cliccando in calce a questa notizia, l'indiscrezione viene bollata come poco affidabile. Si tratta in ogni caso di un rumor piuttosto suggestivo, dal momento che le apparizioni dello stregone supremo nel mondo dei videogiochi sono piuttosto rare. Staremo a vedere.