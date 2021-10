Doctor Who The Edge of Reality: il nuovo gameplay ricorda l'uscita su PS5 e Xbox Series X

Con il nuovo gameplay trailer di Doctor Who The Edge of Reality, gli sviluppatori della prossima avventura con protagonisti il Tredicesimo e il Decimo Dottore della celebre serie TV invitano tutti i fan a prepararsi per l'uscita del titolo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

L'adattamento videoludico delle esperienze sci-fi vissute dai Dottori interpretati da Jodie Whittaker e David Tennant darà modo agli appassionati di cimentarsi in una serie di attività ricche di colpi di scena.

Il Caosverso interattivo di The Edge of Time andrà quindi a estendere la narrazione della versione del gioco in Realtà Virtuale per proporre un gameplay riadattato, con tante innovazioni rappresentate dai mondi da esplorare, dalle sfide da abbracciare e dagli enigmi da risolvere. Non mancheranno ovviamente le occasioni in cui potersi confrontare nuovamente con i classici mostri della saga, come gli Angeli Piangenti, i Cybermen o i Dalek, oltre ad una nuova minaccia ancora più terrificante.

L'ultimo filmato ingame confezionato dal team di Maze Theory invita tutti i fan a scaldare i motori alieni del Tardis e di prepararsi alla riapertura del varco spaziotemporale che li attende dal 14 ottobre con l'uscita della versione nextgen di Doctor Who The Edge of Reality su PS5 e Xbox Series X/S.