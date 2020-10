Doctor Who The Edge of Reality anche su PS5 e Xbox Series X: il reveal trailer

L'universo della longeva serie TV del Doctor Who ritorna in azione nell'universo videoludico con una nuova produzione dalla natura cross gen, in arrivo nel corso del prossimo anno.

Dopo l'esordio in Realtà Virtuale di Doctor Who: The Edge of Time, l'esperienza prosegue la narrazione proponendo un gameplay completamente rivisto, nuovi mondi, sfide ed enigmi completamente inediti. L'avventura pone il giocatore nei panni del Tredicesimo e del Decimo Dottore, interpretati rispettivamente da Jodie Whittaker e David Tennant. Doctor Who: The Edge of Reality conserverà invece la prospettiva in prima persona, scelta dal team anche per questa nuova avventura videoludica.

Il gioco dedicato a Doctor Who non dispone al momento di una data di lancio precisa, ma resta atteso sul mercato nel corso della primavera 2021. Tra le piattaforme supportate vengono espressamente citate PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Sul sito ufficiale del gioco, tuttavia, si può leggere che il gioco è stato "creato con in mente le console di attuale e prossima generazione": sembra dunque confermata la pubblicazione di Doctor Who: The Edge of Reality anche su PlayStation 5 e Xbox Series X / Xbox Series S.



In attesa di ulteriori dettagli sulla produzione, in apertura a questa news potete visionare il primo teaser trailer del titolo.