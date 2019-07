Doctor Who The Edge of Time: l'avventura VR si mostra in video dal Comic-Con

Gli sviluppatori di Maze Theory anticipano l'apertura del Comic-Con di San Diego, prevista per il prossimo 18 luglio, mostrandoci un teaser trailer di Doctor Who The Edge of Time, l'avventura VR dedicata all'iconica serie TV britannica incentrata sulle gesta del Dottore più longevo della storia del piccolo schermo.

Nel filmato confezionato dagli autori ex Activision possiamo dare una sbirciatina al TARDIS per familiarizzare con l'esperienza che ci attende in questo microcosmo sci-fi da esplorare inforcando il nostro visore VR preferito.

A prescindere dalla propria piattaforma di riferimento e dalla volontà di affrontare l'avventura su PS4 (tramite PS VR) o con visori come Vive e Oculus Rift o Rift, il titolo vanterà un comparto grafico incredibilmente curato grazie all'utilizzo della tecnologia LiDAR e alla fotogrammetria, con le quali è stato possibile trasporre nel gioco tantissimi elementi scenici tratti dagli studi della serie televisiva inglese del Doctor Who nata nel 1963.

Per quanto riguarda le dinamiche di gioco e il background narrativo, gli sviluppatori di Maze Theory ci spiegano che in The Edge of Time dovremo pilotare il TARDIS fino ai confini dell'universo conosciuto assieme al tredicesimo Dottore, Jodie Whittaker, per recuperare i cristalli del tempo ed evitare che il tessuto spaziotemporale venga strappato da entità inedite e da mostri già conosciuti dai fan della serie come gli Angeli Piangenti e i Dalek. Il lancio di Doctor Who: The Edge of Time è previsto nel corso del mese di settembre per Oculus, Vive e PS VR.