Doctor Who The Edge of Time: ecco il primo video gameplay dell'avventura VR

Il TARDIS di Doctor Who The Edge of Time ci porta ai confini dell'universo conosciuto per farci ammirare il primissimo gameplay trailer della nuova avventura in realtà virtuale per PC e PS4 degli autori di Maze Theory.

In compagnia di Jodie Whittaker, tredicesimo Dottore della storica serie TV britannica, il nostro compito sarà quello di recuperare i Cristalli del Tempo per evitare che cadano nelle mani (o di qualsiasi protuberanza aliena di pari funzionalità) di razze extraterrestri e ultradimensionali come i Dalek e gli Angeli Piangenti.

Nel video di gameplay propostoci dagli autori ex Activision riusciamo ad ammirare il livello di dettaglio raggiunto grazie alla tecnica di fotogrammetria impiegata per ricreare ingame gli elementi scenici provenienti direttamente dai set della serie.

Grazie all'ultimo filmato confezionato da Maze Theory viene inoltre confermato il mese di settembre come finestra di commercializzazione indicativa di Doctor Who The Edge of Time per Oculus, Vive e, nella sua versione console in esclusiva PS4, su PS VR. Se amate questo genere di esperienze in realtà virtuale e possedere un visore PS VR, vi farà piacere sapere che l'action hard-boiled Blood & Truth è ricevuto di recente un importante aggiornamento gratuito che introduce la modalità Nuova Partita+, le Classifiche Online, delle Sfide inedite e dei percorsi alternativi da imboccare nella campagna principale.