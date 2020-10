Doctor Who The Lonely Assassins, trailer: horror e suspence su Nintendo Switch e mobile

Contestualmente all'annuncio di Doctor Who: The Edge of Reality, in arrivo su PC e console, giunge il reveal di un'ulteriore produzione dedicata all'iconica serie TV.

L'universo del Dottore si espande infatti anche con un secondo videogioco, Doctor Who: The Lonely Asassins. In questo caso, ad occuparsi dello sviluppo è il team di Kaigan Games, pronto a portare l'avventura sia su Nintendo Switch sia su dispositivi mobile. Per quanto riguarda questi ultimi, è già stato confermato il supporto sia a sistemi iOS sia a sistemi Android.



Doctor Who: The Lonely Assassins si presenta come un'avventura ricca di suspence, contraddistinta da elementi horror e ricca di puzzle impegnativi. La vicenda narrata ruota attorno al misterioso ritrovamento di uno smartphone che sembra essere collegato ad una sinistra serie di eventi che stanno avendo luogo presso Wester Drumlins. Quest'ultima, altro non è che la location che fa da sfondo all'episodio "Blink" della serie TV di Doctor Who. Direttamente in apertura a questa news, potete visionare il trailer di annuncio.

Anche in questo caso, la produzione è priva di una data di uscita specifica, ma la finestra di lancio è la medesima di Doctor Who: The Edge of Reality. Doctor Who: The Lonely Assassins approderà infatti sul mercato videoludico nel corso della primavera 2021.