Doctor Who tornerà presto con due nuovi videogiochi

Lo studio indipendente Maze Theory specializzato nella produzione di esperienze VR ha annunciato un piano di investimento per la produzione di videogiochi per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Oltre a Peaky Blinders The King's Ransom la compagnia sta attualmente lavora anche su due nuovi giochi dedicati alla serie Doctor Who.

Maze Theory è il team responsabile di Doctor Who The Edge of Time uscito su PlayStation VR, HTC Vive e Oculus Rift, il gioco è di fatto il primo capitolo di una trilogia e altri due titoli legato a Dottor Who sono attesi nel 2021. Il primo uscirà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC mentre il secondo arriverà su dispositivi mobile, viene chiarito come le tre produzioni andranno a formare una sorta di trilogia risultando quindi strettamente connesse tra loro.

Non ci sono purtroppo altri dettagli in merito, Doctor Who The Edge of Time ha riscosso un discreto successo e proprio grazie ai buoni numeri ottenuti dal progetto lo studio Maze Theory ha potuto espandere il proprio business assumendo nuovo personale e pianificando ulteriori progetti, continuando a sfruttare licenze di primo piano come Doctor Who e Peaky Blinders.