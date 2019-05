Un documentario di NoClip fa luce sulla chiusura di Telltale Games

NoClip ha pubblicato nelle scorse ore un documentario intitolato The Human Stories Behind the Games, dedicato alla chiusura di Telltale Games, avvenuta a sorpresa a settembre dello scorso anno dopo un periodo di crisi finanziaria che ha messo la compagnia in ginocchio.

Il documentario si focalizza sulle fasi che hanno portato alla chiusura dell'azienda grazie alle testimonianze di ex dipendenti come Kent Muddle, Paul Mastroianni, Emily Grace Buck e Caroline Liddick, i quali parlano apertamente delle problematiche tra dirigenza e sviluppatori, nonchè dei lunghi periodo di crunch time (fino a 100 ore a settimana), per finire con i numerosi progetti gestiti in contemporanea, fattore che che sulla lunga distanza ha causato problemi organizzativi ed economici che hanno comportato un calo di qualità nei singoli giochi.

Gli ex dipendenti fanno sapere inoltre di non aver avuto avvisaglie o comunicazioni della difficile situazione di Telltale fino a poche ore prima della chiusura dell'azienda, quando recandosi in ufficio hanno trovato le porte sbarrate, da li a poco la comunicazione ufficiale della dirigenza. Molti impieganti di Telltale sembrano aver trovato nuove posizioni lavorative negli studi di San Francisco mentre altri sono stati costretti a trasferirsi con evidenti problemi personali e lavorativi.